? Punti chiave Quali sono le date esatte per visitare il mercato dei produttori?. Come si distinguono le 14 varietà IGP tra dolcezza e acidità?. Dove si trova il percorso che unisce degustazione e storia?. Perché la tutela di queste varietà protegge l'economia del borgo?.? In Breve Manifestazione suddivisa in tre weekend: 30-31 maggio, 1-2 giugno e 6-7 giugno.. Valorizzazione del patrimonio genetico tramite 14 varietà di ciliegia certificate IGP.. Percorso gastronomico integrato con la visita al Castello dei Vicari di Lari.. Sostegno all'economia locale e alla biodiversità tramite il mercato dei produttori.. La 68esima edizione della storica sagra della ciliegia di Lari inizierà il prossimo 30 maggio, trasformando il borgo in un palcoscenico di sapori autentici e tradizioni contadine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lari, torna la sagra della ciliegia: 14 varietà IGP da scoprire

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Aspettando la Sagra della Ciliegia Ferrovia: il tempo delle ciliegie a TuriTuri (Ba) si prepara ad accogliere “il tempo delle ciliegie”, un percorso che conduce, passo dopo passo, verso uno degli appuntamenti più attesi...

Turi celebra la Ciliegia Ferrovia: dal 5 al 7 giugno la 34ª edizione della SagraC’è un tempo, a Turi (BA), che profuma di dolcezza e tradizione: è il tempo delle ciliegie.

Un assaggio di ciliegie fra 14 varietà autoctoneTorna l’ormai nota e tradizionale sagra della ciliegia (foto Terre di Pisa) di Lari, che quest’anno raggiunge la sua ... quotidiano.net