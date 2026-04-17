Sezze torna la Sagra del Carciofo con la 55ª edizione | tradizione spettacoli e buon cibo nel cuore della città

Da dayitalianews.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sezze si avvicina la 55ª edizione della Sagra del Carciofo, prevista per il 18 e 19 aprile 2026. L’evento, tra i più partecipati della zona, prevede spettacoli, degustazioni e momenti di aggregazione nel centro della città. La manifestazione torna a celebrare la tradizione locale legata alla coltivazione del carciofo, attirando visitatori e appassionati provenienti da diverse aree.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tutto pronto a Sezze per la  55ª edizione della Sagra del Carciofo, uno degli appuntamenti più attesi del territorio, in programma  sabato 18 e domenica 19 aprile 2026. Una manifestazione storica che, anno dopo anno, continua a crescere, confermandosi tra gli eventi enogastronomici più rilevanti del Lazio. L’edizione 2026 si  preannuncia  ricca di eventi: tanti, come di solito,  gli  stand gastronomici, ai quali si affiancheranno quelli di  artigiani e hobbisti;  presenti in massa, ovviamente,  anche gli stand degli agricoltori locali, dove sarà possibile acquistare i deliziosi carciofi nostrani. Numeri importanti anche per le iniziative di settore, con  15 concorrenti al “Premio del Duca”  e  43 partecipanti all’XI Concorso “Olio delle Colline a Sezze”.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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