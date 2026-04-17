Sezze torna la Sagra del Carciofo con la 55ª edizione | tradizione spettacoli e buon cibo nel cuore della città

A Sezze si avvicina la 55ª edizione della Sagra del Carciofo, prevista per il 18 e 19 aprile 2026. L’evento, tra i più partecipati della zona, prevede spettacoli, degustazioni e momenti di aggregazione nel centro della città. La manifestazione torna a celebrare la tradizione locale legata alla coltivazione del carciofo, attirando visitatori e appassionati provenienti da diverse aree.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tutto pronto a Sezze per la 55ª edizione della Sagra del Carciofo, uno degli appuntamenti più attesi del territorio, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile 2026. Una manifestazione storica che, anno dopo anno, continua a crescere, confermandosi tra gli eventi enogastronomici più rilevanti del Lazio. L’edizione 2026 si preannuncia ricca di eventi: tanti, come di solito, gli stand gastronomici, ai quali si affiancheranno quelli di artigiani e hobbisti; presenti in massa, ovviamente, anche gli stand degli agricoltori locali, dove sarà possibile acquistare i deliziosi carciofi nostrani. Numeri importanti anche per le iniziative di settore, con 15 concorrenti al “Premio del Duca” e 43 partecipanti all’XI Concorso “Olio delle Colline a Sezze”.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sezze, torna la Sagra del Carciofo con la 55ª edizione: tradizione, spettacoli e buon cibo nel cuore della città Notizie correlate Sagra del Carciofo: a Sezze la 55° edizioneTorna per la sua 55° edizione la Sagra del Carciofo che animerà il centro storico di Sezze sabato 18 e domenica 19 aprile. Ladispoli, oggi parte la Sagra del Carciofo: tre giorni tra stand, spettacoli e tradizioneLadispoli, 10 aprile 2026 – Oggi prende il via a Ladispoli la 73ª edizione della Sagra del Carciofo Romanesco, uno degli appuntamenti più attesi e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sagra del carciofo di Sezze; Sagra del Carciofo: a Sezze la 55° edizione; Sezze, torna la 55ª Sagra del Carciofo: tradizione, spettacoli e buon cibo nel cuore della città; Le sagre di aprile nel Lazio. Sezze, torna la 55ª Sagra del Carciofo: tradizione, spettacoli e buon cibo nel cuore della cittàTutto pronto a Sezze per la 55ª edizione della Sagra del Carciofo, uno degli appuntamenti più attesi del territorio, in ... latinapress.it Sagra del carciofo di SezzeLa 55esima Sagra del Carciofo di Sezze torna sabato 18 e domenica 19 aprile. In provincia di Latina di celebrerà, per un intero weekend, il celebre carciofo romanesco IGP. Nel centro storico di Sezze ... romatoday.it Sagra del Carciofo di Ramacca 2026 – Vi aspettiamo per il secondo weekend! Dopo il grande successo della prima settimana, che ha visto una straordinaria partecipazione di cittadini e visitatori, la XXXIV Sagra del Carciofo di Ramacca è pronta a tornare c facebook