Nel periodo d’oro di Spider-Man bevevo e andavo al lavoro solo per lavoro Così mi sono messo in pausa Sentivo di non dare il meglio di me | così Tom Holland

Da ilfattoquotidiano.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tom Holland ha annunciato di aver messo in pausa la carriera per motivi di salute, dopo aver dichiarato di aver lavorato duramente nel passato e di non sentirsi più al massimo. Nel frattempo, è atteso il film “Odissea (The Odyssey)”, con l’attore nel cast, che uscirà nei cinema italiani il 16 luglio.

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C’è grande attesa per il kolossal “Odissea (The Odyssey)”, che vede la partecipazione di Tom Holland nel cast e uscirà nei cinema in Italia il 16 luglio. La pellicola è diretta da Christopher Nolan e vede l’attore britannico recitare al fianco di Matt Damon, Robert Pattinson, Anne Hathaway e la fidanzata Zendaya. Forse non tutti lo sanno ma c’è stato il rischio che Holland non potesse prendere parte a “ The Odyssey” per impegni già presi con la produzione di “Spider-Man 4”. Tom ha rivelato a GQ che i due film avrebbero dovuto essere girati nello stesso periodo, rendendo impossibile per lui partecipare a entrambi i progetti. “Quindi ho detto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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