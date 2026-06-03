Tom Holland ha annunciato di aver messo in pausa la carriera per motivi di salute, dopo aver dichiarato di aver lavorato duramente nel passato e di non sentirsi più al massimo. Nel frattempo, è atteso il film “Odissea (The Odyssey)”, con l’attore nel cast, che uscirà nei cinema italiani il 16 luglio.

C’è grande attesa per il kolossal “Odissea (The Odyssey)”, che vede la partecipazione di Tom Holland nel cast e uscirà nei cinema in Italia il 16 luglio. La pellicola è diretta da Christopher Nolan e vede l’attore britannico recitare al fianco di Matt Damon, Robert Pattinson, Anne Hathaway e la fidanzata Zendaya. Forse non tutti lo sanno ma c’è stato il rischio che Holland non potesse prendere parte a “ The Odyssey” per impegni già presi con la produzione di “Spider-Man 4”. Tom ha rivelato a GQ che i due film avrebbero dovuto essere girati nello stesso periodo, rendendo impossibile per lui partecipare a entrambi i progetti. “Quindi ho detto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Nel periodo d’oro di Spider-Man bevevo e andavo al lavoro solo per lavoro. Così mi sono messo in pausa. Sentivo di non dare il meglio di me”: così Tom Holland

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Nel periodo d’oro di Spider-Man bevevo e andavo al lavoro solo per lavoro. Così mi sono messo in pausa. Sentivo di non dare il meglio di me: così Tom HollandC’è grande attesa per il kolossal Odissea (The Odyssey), che vede la partecipazione di Tom Holland nel cast e uscirà nei cinema in Italia il 16 luglio. La pellicola è diretta da Christopher Nolan e ... ilfattoquotidiano.it