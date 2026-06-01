Samurai Jay ha dichiarato di aver sentito di aver perso la passione per la musica quando l’ha considerata solo un lavoro. È stato ospite il 31 maggio nell’ultima puntata di “Domenica In”, accompagnato dalla madre, che ha definito come sua “mental coach”. Il cantante, noto per il brano “Ossessione” presentato a Sanremo, ha eseguito anche un duetto con lei nell’ultimo album intitolato “Amatore”. La madre ha anche raccontato di aver pregato durante i momenti di difficoltà del figlio.

Samurai Jay è stato ospite, ieri 31 maggio, all’ultima puntata di “Domenica In”. Il cantante, che ha sbancato con “Ossessione” presentato all’ultimo Festival di Sanremo, si è presentato assieme alla mamma (“ è la mia mental coach” ) Anna, con la quale ha anche duettato nell’ultimo album “Amatore”. “Dopo Sanremo la mia vita è diventata un po’ più frenetica, però sono la persona di sempre – ha dichiarato Samurai Jay -. Ma dalla fine del 2024 fino agli inizi del 2025 non ero molto felice, mi ero fermato completamente, volevo cambiare vita e andare all’estero. Sono morto nel momento in cui ho pensato alla musica solo a un lavoro, quando non è questo con il mio nuovo team mi è tornata la voglia di giocare di nuovo con la musica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono morto nel momento in cui ho pensato alla musica solo a un lavoro”: così Samurai Jay. La madre: “Quando stava male mi sentivo impotente, ho pregato per lui”

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SONO (quasi) MORTO SU MINECRAFT HARDCORE IN LIVE CON I MIEI AMICI!

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