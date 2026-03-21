La nuova borsa “Fendi Way” della maison romana è stata presentata durante la sfilata della collezione Primavera-Estate 2026. Sobria nella forma, questa it bag combina dettagli eleganti con colori vivaci e uno stile energico. Realizzata con attenzione all’artigianalità, si distingue per la leggerezza e la praticità, offrendo un esempio di eleganza quotidiana.

L a borsa “Fendi Way”, firmata dalla maison romana e lanciata sulla passerella della Primavera-Estate 2026, è l’espressione di un’ eleganza quotidiana che nasce dall’attenzione per: artigianalità, leggerezza e praticità. La moda chiama e Alysa Liu risponde: l’oro olimpico in prima fila da Louis Vuitton X La sua forma trapezoidale, così essenziale, è pensata per accompagnare una donna poliedrica, capace di custodire nel suo accessorio del cuore un mondo di interessi. I manici sono regolabili e permettono di indossare la “Fendi Way” a spalla o a mano. Due le misure, grande e media. I materiali: pelle (in più combinazioni di colore) e suède. La borsa “Fendi Way”: identikit. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sobria nella forma, elegante nei dettagli, energica nei colori. La nuova it bag della maison Fendi

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