L' Infiorata di Noale dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco

Notizia in breve

Sabato 6 e domenica 7 giugno si terrà l’Infiorata di Noale, un evento che prevede la creazione di un tappeto floreale. La decorazione è stata ideata per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Gli organizzatori hanno disegnato il bozzetto del tappeto, che verrà realizzato con fiori e petali durante le due giornate.