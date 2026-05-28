L' Infiorata di Noale dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco
Sabato 6 e domenica 7 giugno si terrà l’Infiorata di Noale, un evento che prevede la creazione di un tappeto floreale. La decorazione è stata ideata per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Gli organizzatori hanno disegnato il bozzetto del tappeto, che verrà realizzato con fiori e petali durante le due giornate.
Gli 800 anni dalla morte di San Francesco hanno dato lo spunto agli ideatori dell’infiorata di Noale per disegnare il bozzetto del tappeto floreale che verrà realizzato sabato 6 e domenica 7 giugno.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayL’evento, promosso dalla pro loco in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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