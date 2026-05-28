L' Infiorata di Noale dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco

Da veneziatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 6 e domenica 7 giugno si terrà l’Infiorata di Noale, un evento che prevede la creazione di un tappeto floreale. La decorazione è stata ideata per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Gli organizzatori hanno disegnato il bozzetto del tappeto, che verrà realizzato con fiori e petali durante le due giornate.

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Gli 800 anni dalla morte di San Francesco hanno dato lo spunto agli ideatori dell’infiorata di Noale per disegnare il bozzetto del tappeto floreale che verrà realizzato sabato 6 e domenica 7 giugno.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayL’evento, promosso dalla pro loco in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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