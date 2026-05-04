Firenze concerto per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d' Assisi

A Firenze si tiene un concerto in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. L’evento si svolge il 4 maggio 2026, inserito nella XXIX edizione della rassegna di musica sacra O flos colende, che si è aperta con riflessioni bibliche. Il concerto è intitolato Giullari di Dio e si svolge dopo le prime esibizioni della rassegna.

Firenze, 4 maggio 2026 - Dopo le riflessioni bibliche con cui si è aperta la XXIX edizione della rassegna di musica sacra O flos colende, è la volta del concerto per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi Giullari di Dio. Alle origini della lauda italiana, sarà eseguito dall’Ensemble Micrologus, il 14 maggio alle ore 21 nella Cattedrale di Firenze. Il programma, creato con la consulenza scientifica di Francesco Zimei, direttore del progetto di ricerca europeo Erc Advanced "Laudare", presenta per la prima volta una ricostruzione musicale del Cantico di Frate Sole basata su una nuova interpretazione delle sue fonti più antiche, insieme a una selezione di laude recentemente riscoperte, databili tutte tra la fine del XII e la prima metà del XIII secolo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, concerto per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi Notizie correlate L’Aeroporto Internazionale dell’Umbria celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’AssisiIn occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi (1226–2026), l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria – intitolato al Santo – rende... Assisi celebra San Francesco: oltre 370mila visitatori per l’ostensione delle spoglie a 800 anni dalla morteSi è conclusa a Assisi (Perugia) l’ostensione delle spoglie di San Francesco, a otto secoli dalla sua morte, un evento che ha richiamato visitatori... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: San Miniato, con Alessandro Preziosi il Dramma Popolare torna a San Francesco; San Miniato, al Dramma il San Francesco di Rondoni; A tu per tu con San Francesco. Preziosi porta in scena la pace; Primo Maggio, le iniziative in Toscana. Firenze, Francesco De Gregori in concerto per i 50 anni di RimmelFirenze, 29 gennaio 2026 - Dopo il tutto esaurito dello scorso novembre, Francesco De Gregori torna in concerto a Firenze. Venerdì 30 gennaio sarà sul palco del Teatro Cartiere Carrara, nell’ambito ... lanazione.it Firenze, Francesco De Gregori in concerto per i 50 anni di RimmelFirenze, 12 novembre 2025 – Quest’anno sono cinquant’anni esatti dall’uscita di Rimmel, quarto album in studio di De Gregori che ha segnato intere generazioni, con brani indimenticabili come Pablo ... lanazione.it San Francesco di Paola - facebook.com facebook Ravenna. Cripta della Basilica di San Francesco V secolo. Trovandosi sotto il livello del mare c'è costantemente l'acqua con i pesciolini x.com