’Ndrangheta a Torino sequestro e minacce | sconto di pena per l’ex capo ultras della Juventus

Notizia in breve

La Corte d’appello di Torino ha ridotto a un anno e sette mesi di reclusione la pena per un ex capo ultras della Juventus, coinvolto in attività legate alla ‘ndrangheta. La sentenza è stata pronunciata oggi, 3 giugno, e riguarda il soggetto che era già stato condannato in precedenza. La decisione segue un procedimento legale che ha coinvolto anche sequestri e minacce, attribuiti alla stessa organizzazione criminale.