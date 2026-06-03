’Ndrangheta a Torino sequestro e minacce | sconto di pena per l’ex capo ultras della Juventus
La Corte d’appello di Torino ha ridotto a un anno e sette mesi di reclusione la pena per un ex capo ultras della Juventus, coinvolto in attività legate alla ‘ndrangheta. La sentenza è stata pronunciata oggi, 3 giugno, e riguarda il soggetto che era già stato condannato in precedenza. La decisione segue un procedimento legale che ha coinvolto anche sequestri e minacce, attribuiti alla stessa organizzazione criminale.
Da quattro anni a un anno e sette mesi di carcere. Così oggi, 3 giugno, la Corte d’appello di Torino ha riformulato la pena per Giacomo Lo Surdo, ex capo degli “Arditi” (gruppo ultras della Juventus), di nuovo condannato per i suoi legami con la ‘ndrangheta. I giudici hanno recepito il concordato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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