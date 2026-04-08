Marco Ferdico ex capo ultras dell’inter tra i 54 arrestati nell’operazione contro la ’ndrangheta

Un ex capo ultras della squadra di calcio è tra i 54 persone arrestate nell’ambito di un’operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. La polizia ha eseguito un’ampia azione contro un’organizzazione mafiosa, accusata di associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. Tra gli arrestati figura anche questa figura nota nel mondo del tifo organizzato.

L’ex capo ultras dell’Inter coinvolto nell’inchiesta della Dda di Catanzaro: accuse di associazione mafiosa e traffico di droga C’è anche Marco Ferdico tra i 54 destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip diCatanzarosu richiesta della Direzione distrettuale antimafia. L’ex capo della Curva Nord dell’Inter, già condannato con rito abbreviato nell’ambito dell’inchiesta “Doppia Curva” e attualmente a processo a Milano per l’omicidio di Vittorio Boiocchi, è accusato di associazione di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Quarantenne, residente a Carugate, Marco Ferdico è difeso dall’avvocato Mirko Perlino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Marco Ferdico, ex capo ultras dell’inter, tra i 54 arrestati nell’operazione contro la ’ndrangheta Maxi-operazione contro la ‘ndrangheta: tra i 54 arrestati anche Marco Ferdico, ex leader della Curva NordMilano, 8 marzo 2026 – C’è anche Marco Ferdico tra i 54 destinatari della ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catanzaro su richiesta... Maxi-blitz contro la ‘ndrangheta: 54 arresti in diverse province. C’è anche l’ex capo ultrà dell’Inter Marco FerdicoAssociazione mafiosa e traffico di droga, ma anche tentato omicidio, lesioni, ricettazione, danneggiamento aggravato e detenzione di armi ed... Temi più discussi: ‘Ndrangheta: tra gli arrestati anche l'ex capo ultrà dell'Inter Marco Ferdico; 'Ndrangheta, Polizia esegue 54 misure cautelari in 5 regioni; ’Ndrangheta, maxi operazione della Polizia: 54 arresti in 5 regioni. C’è anche l’ex capo ultrà dell’Inter Marco Ferdico – NOMI · LaC News24; San Siro, 9 indagati per la vendita dello stadio: Hanno favorito Inter e Milan. Blitz contro le ‘ndrine di Vibo Valentia: nuovo arresto per l’ex capo ultras dell’Inter, Marco FerdicoVibo Valentia– Il silenzio delle Preserre vibonesi è stato spezzato all'alba dal fragore degli elicotteri e delle sirene. Un’offensiva massiccia, coordinata ... cronachedellacampania.it Ancora guai per l’ex capo ultrà dell’Inter Marco Ferdico: arrestato per traffico di drogaIl 40enne Marco Ferdico, già nei guai nell'inchiesta milanese Doppia Curva, ora viene di nuovo arrestato con l'accusa di associazione di stampo mafioso ... fanpage.it 54 misure cautelari per indagini su associazioni a delinquere di stampo mafioso: coinvolto un ex ultrà del tifo dell'Inter Nuovo sviluppo nell’inchiesta su ultras e ‘ndrangheta: tra le 54 persone indagate compare anche l’ex capo ultrà interista Marco Ferdico, fi - facebook.com facebook ‘Ndrangheta, tra i 54 arrestati a Catanzaro anche l’ex capo della curva dell’Inter Marco Ferdico milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com