NBA stanotte al via le Finals | orari e dove vedere le sfide tra Spurs e Knicks

Le Finals NBA sono iniziate stanotte con la sfida tra Spurs e Knicks. La partita si è disputata negli Stati Uniti e ha visto le due squadre affrontarsi in una gara che ha segnato l’inizio della serie. Gli orari delle prossime partite sono stati comunicati e saranno trasmessi in diretta su canali sportivi dedicati. La serie prosegue con incontri programmati nei prossimi giorni, con date e orari già stabiliti.

San Antonio Stati Uniti), 3 giugno 2026 – A pochi mesi di distanza dalla finale di NBA Cup (a vincere in quell’occasione fu la franchigia della “Grande Mela”), i San Antonio Spurs e i New York Knicks si ritroveranno nuovamente di fronte: la posta in palio, però, questa volta è decisamente più alta perché questa notte alle 2.30 italiane le due franchigie cominceranno il loro cammino alle Finals NBA, le quali quest’anno saranno trasmesse in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. Ad avere il vantaggio del fattore campo sarà la franchigia texana che ritrova una finale che mancava dal 2014 quando, guidata anche dall’azzurro Marco Belinelli, conquistò il titolo NBA battendo 4-1 i Miami Heat. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Final 3:53 WILD ENDING Spurs vs Knicks Emirates NBA Cup | December 16, 2025

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