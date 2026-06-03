NBA Finals 2026 San Antonio Spurs vs New York Knicks | Prime Video regala uno show mondiale c' è anche Gallinari - Orari programmazione e ascolti boom nel primo anno

Prime Video trasmette in tutto il mondo le finali NBA 2026 tra San Antonio Spurs e New York Knicks, con Alessandro Mamoli e Tommaso Marino come commentatori. La serie al meglio delle sette gare ha registrato un boom di ascolti nel primo anno di programmazione. Tra i giocatori in campo c’è anche Gallinari, che partecipa alla sfida tra le due squadre. La partita viene seguita in diretta con grande attenzione dagli appassionati di basket.

NBA Finals 2026, San Antonio Spurs vs New York Knicks su Prime Video San Antonio Spurs o New York Knicks? Chi conquisterà l'anello 2026? Si apre una serie di finali mozzafiato con in palio il titolo Nba e Prime Video le trasmetterà in Italia (con commento in italiano e senza costi aggiuntivi per gli abbonati Prime). NBA Finals 2026 in onda su Prime Video, i telecronisti Le voci che racconteranno questo emozionante rush finale saranno ovviamente quelle di Alessandro Mamoli e Tommaso Marino e con loro scenderà in campo, pardon sul parquet, Massimo Ambrosini, (voce d’eccezione per Gara 1 delle NBA Finals). L'ex stella del Milan e... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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