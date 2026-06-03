NBA Finals 2026 | calendario Spurs-Knicks in diretta streaming esclusiva Prime Video

Le finali NBA 2026 tra Spurs e Knicks si svolgono con tutte le partite trasmesse in esclusiva su Prime Video. La serie vede affrontarsi Wembanyama e Brunson, rappresentando due squadre con storie e talenti diversi. La competizione si svolge con un calendario stabilito, visibile in diretta streaming sulla piattaforma. La trasmissione esclusiva riguarda tutte le gare della serie.

Finali NBA 2026 al via Wembanyama contro Brunson: Spurs contro Knicks tra talento e storia, con tutte le gare in esclusiva su Prime Video. Al via questa notte le NBA Finals 2026, con San Antonio Spurs e New York Knicks che si sfidano in una serie al meglio delle 7 partite per il titolo di campioni NBA. Tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva live su Prime Video in Italia, con commento in italiano, senza costi aggiuntivi per gli abbonati Prime provalo gratuitamente per 30 giorni *,. L'annuncio è stato dato nel corso di "A Coffee With: NBA Finals", l'evento dedicato alla stampa ospitato presso Airdome a Milano — location... 🔗 Leggi su Digital-news.it

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NBA Finals schedule set: Mark your calendars for Spurs basketball

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