Navigando tra le valli da pesca della Laguna sosta sull’affascinante palafitta La Pettegola

Sabato 6 giugno si svolgerà un’escursione in barca nelle valli da pesca della Laguna Sud di Venezia. L’itinerario prevede una sosta sulla palafitta La Pettegola, un esempio di costruzione tradizionale presente nel territorio. L’escursione permette di esplorare un’area ricca di storia e paesaggi naturalistici, generalmente poco conosciuta. L’attività è rivolta a chi desidera scoprire le caratteristiche di questo ambiente naturale e le tecniche di pesca tradizionali.

Sabato 6 giugno è in programma un'affascinante escursione in barca alla scoperta delle valli da pesca della Laguna Sud di Venezia, un territorio ricco di storia, tradizioni e paesaggi naturalistici spesso sconosciuti al grande pubblico.La partenza è prevista alle 9.30 da Valle Cornio, a Campagna. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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