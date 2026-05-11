Tra terra e acqua La Laguna di Venezia e le Valli di Jesolo cento opere in mostra

Dal 12 maggio 2026 al 11 gennaio 2027, il JMuseo ospita la mostra intitolata “Tra terra e acqua. La Laguna di Venezia e le Valli di Jesolo”. L’esposizione, curata da Fernando Spina, presenta più di cento opere che includono dipinti, acquerelli e taccuini. La rassegna si concentra su uno degli ambienti più fragili di questa regione, offrendo una panoramica artistica e documentaristica su questo ecosistema.

Dal 12 maggio 2026 al 11 gennaio 2027, il JMuseo presenta la mostra “Tra terra e acqua. La Laguna di Venezia e le Valli di Jesolo”, a cura di Fernando Spina un progetto espositivo che attraverso oltre cento opere, tra dipinti, acquerelli e taccuini, racconta uno degli ecosistemi più delicati e.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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