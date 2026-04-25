Il Comune di Orbetello ha comunicato le modifiche alla circolazione stradale previste per la manifestazione podistica 'Giro della Laguna-Orbetello Half Marathon', in programma tra oggi e domani. Le disposizioni riguardano variazioni di traffico e sosta lungo il percorso, che interesseranno diverse vie della zona. Le restrizioni saranno in vigore durante le due giornate di gara, per consentire lo svolgimento della gara in sicurezza.

ORBETELLO Il Comune di Orbetello ha reso note le disposizioni sulla circolazione stradale in vista della manifestazione podistica ’Giro della Laguna-Orbetello Half Marathon’, che si terrà tra il oggi e domani. L’obiettivo è garantire il corretto svolgimento della corsa, ma l’ordinanza comporta una serie di divieti di sosta e transito. Le prime misure sono entrate in vigore già dalle 14 di ieri in Piazza della Repubblica, dove è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della seconda corsia di marcia (direzione via Mura di Ponente) fino al termine della maratona. La stessa piazza vedrà un altro divieto di sosta, dalle 7 di domani, negli stalli riservati ai ciclomotori della prima corsia di marcia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I giorni dell’Half Marathon. Traffico e sosta rivoluzionati. Ecco le modifiche in laguna

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