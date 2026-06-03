Nati nello stesso mese del 1923 | la storia del viaggio speciale di Ugo sulla ferrovia Vigezzina
Ugo Montemezzo, nato nel novembre del 1923, ha compiuto 100 anni. In quella stessa data, veniva inaugurata la ferrovia Vigezzina. La linea ferroviaria, ancora oggi in funzione, collega la regione alpina con il Piemonte. L’uomo ha vissuto tutta la vita in zona, assistendo alle trasformazioni della linea e della comunità. La sua nascita e l’apertura della ferrovia si sono svolte nello stesso mese e anno.
Ugo Montemezzo è nato nel novembre del 1923, lo stesso mese e lo stesso anno in cui veniva inaugurata la ferrovia Vigezzina. Per il suo compleanno, l'uomo, che oggi è ospite della residenza sanitaria assistenziale Samonini Rozio Balassi di Domodossola, aveva espresso un desiderio preciso: salire. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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Mat conosce tutte le date di nascita dei suoi compagni di scuola a lui più cari. Nessuno di loro festeggia il compleanno nello stesso mese, ma Mat scopre che tutti hanno una cosa in comune: sommando il numero del mese a quello del giorno in cui sono nati si facebook