Nati nello stesso mese del 1923 | la storia del viaggio speciale di Ugo sulla ferrovia Vigezzina

Ugo Montemezzo, nato nel novembre del 1923, ha compiuto 100 anni. In quella stessa data, veniva inaugurata la ferrovia Vigezzina. La linea ferroviaria, ancora oggi in funzione, collega la regione alpina con il Piemonte. L’uomo ha vissuto tutta la vita in zona, assistendo alle trasformazioni della linea e della comunità. La sua nascita e l’apertura della ferrovia si sono svolte nello stesso mese e anno.

Ugo Montemezzo è nato nel novembre del 1923, lo stesso mese e lo stesso anno in cui veniva inaugurata la ferrovia Vigezzina. Per il suo compleanno, l'uomo, che oggi è ospite della residenza sanitaria assistenziale Samonini Rozio Balassi di Domodossola, aveva espresso un desiderio preciso: salire. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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