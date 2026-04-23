Arti in viaggio | l' itinerario emozionale a bordo della Ferrovia Vigezzina-Centovalli

Domenica 26 aprile il teatro sale a bordo della Ferrovia Vigezzina-Centovalli. In programma, una assoluta novità: "Arti in viaggio", uno spettacolo viaggiante di danza, musica e parole. Il treno diventa palcoscenico, lungo un itinerario emozionale in grado di unire la bellezza del territorio alle.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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