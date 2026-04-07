Un viaggio lento nella primavera sulla Vigezzina-Centovalli | 4 occasioni uniche +1 sulla ferrovia più panoramica d' Italia

Durante la stagione primaverile, la ferrovia più panoramica d'Italia propone quattro viaggi speciali, più un'ulteriore opportunità, offrendo un'esperienza di percorrenza lenta tra paesaggi incantevoli. Questi itinerari si svolgono lungo la linea che attraversa valli e ponti, collegando diverse località. L'iniziativa mira a valorizzare il percorso ferroviario come alternativa per scoprire la regione in modo tranquillo e rilassato.

Quattro occasioni uniche per un viaggio lento nella primavera sulla Ferrovia più panoramica d'Italia. Sulla Vigezzina-Centovalli, uno dei percorsi su binari più belli del mondo, sono in calendario quattro occasioni speciali per viaggiare lungo la ferrovia italo-svizzera che nel 2023 ha festeggiato il primo secolo di vita. Il calendario primaverile verrà inaugurato domenica 26 aprile con una assoluta novità: "Arti in viaggio", uno spettacolo viaggiante di danza, musica e parole. Il treno diventerà palcoscenico, lungo un itinerario emozionale in grado di unire la bellezza del territorio alle arti del racconto, della musica e della danza.Si sale a bordo alla stazione di Domodossola alle ore 14 (dove si farà ritorno alle ore 16. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Maltempo, a causa della neve circolazione bloccata sulla Ferrovia Vigezzina-CentovalliTreni fermi nel tratto italiano tra Trontano e il confine svizzero a causa di problemi alla linea elettrica.

La Ferrovia Vigezzina-Centovalli corre verso la primavera tra magici panorami e saporiL’inverno sulle Alpi ha un fascino speciale, fatto di vallate innevate, luci morbide e silenzi interrotti solo dal lento avanzare dei treni.

Il New York Times incorona la Vigezzina-CentovalliIl 'New York Times' incorona la Vigezzina-Centovalli. La ferrovia che dal Piemonte settentrionale collega Domodossola alla svizzera Locarno, conosciuta anche come Treno del Foliage, è stata indicata ... ansa.it

Tra Italia e Svizzera riparte il Treno del FoliageSono i boschi variopinti i veri protagonisti di un viaggio che negli anni ha richiamato sulla storica linea della Ferrovia Vigezzina-Centovalli decine di migliaia di passeggeri: un percorso che si ... tgcom24.mediaset.it