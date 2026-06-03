Natali-Napoli contatti avanzati | ipotesi prestito in Italia

Il Napoli sta negoziando un possibile prestito in Italia per Andrea Natali. I contatti con il giocatore sono stati intensificati nelle ultime ore, con l’obiettivo di assicurarsi il suo ingresso in rosa. La trattativa si concentra sulla formula del prestito, senza ancora dettagli definiti sui tempi e sulle condizioni. La società azzurra vuole anticipare altre squadre interessate al difensore.

Il Napoli guarda anche al futuro e prova ad anticipare la concorrenza su Andrea Natali. Il difensore classe 2008, di proprietà del Bayer Leverkusen, è considerato uno dei giovani più interessanti del panorama europeo. Il club azzurro sta lavorando per provare a chiudere l’operazione. L’idea sarebbe quella di acquistare il calciatore e inserirlo nel progetto tecnico del Napoli. Non è però esclusa una soluzione intermedia. Natali potrebbe infatti essere mandato inizialmente in prestito, così da trovare spazio e accumulare esperienza in un contesto più adatto alla sua crescita. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà per Sportitalia, tra le possibili destinazioni temporanee ci sarebbero anche Frosinone e Cagliari. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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