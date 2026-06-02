Un giovane classe 2008, Andrea Natali, è al centro dell'attenzione nel progetto futuro del Napoli. Con lui, sono stati aggregati alla Primavera anche Milton Pereyra, Barido e Rao, tutti under 20. La società punta su questi ragazzi per il settore giovanile, sperando possano crescere e contribuire alla prima squadra in futuro. La strategia riguarda la valorizzazione dei talenti emergenti, con l’obiettivo di rafforzare il vivaio e sviluppare giocatori pronti per il livello superiore.

Milton Pereyra, Barido, Rao: tutti giovani aggregati alla Primavera che un giorno potrebbero — auspicabilmente — fare la fortuna del Napoli. Meriti di Giovanni Manna, che fin dai tempi della Juventus aveva dimostrato un grande fiuto per la meglio gioventù. Ora, secondo quanto riportato da Pedullà, gli azzurri sarebbero su un prospetto difensivo molto interessante. Napoli su Natali: i dettagli. Riporta Pedullà: “Il Napoli è piombato su Mario Gila, come raccontato in esclusiva, ma vuole fare un investimento per il futuro. E sta lavorando in modo concreto per Andrea Natali, classe 2008 di proprietà del Bayer Leverkusen che a fine mese sarà impegnato nella fase finale degli Europei Under 19. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, prosegue l’operazione futuro: piace il classe ’08 Andrea Natali

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