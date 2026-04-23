Coppa Italia di calcio balilla secondo posto e medaglia d’argento per la coppia Natali-Selci

Si sono conclusi da poco i giochi della coppa Italia 2026 di calcio balilla, torneo che si è svolto a Pieve Fissiraga, in provincia di Lodi. La competizione ha visto la coppia composta da due giocatori raggiungere il secondo posto, conquistando così una medaglia d’argento. La manifestazione ha attirato numerosi appassionati e giocatori provenienti da diverse regioni italiane.

GALLIPOLI - Si sono spenti da poco i riflettori sulla coppa Italia 2026 di calcio balilla, un evento che ha trasformato Pieve Fissiraga, in provincia di Lodi, nella capitale italiana della disciplina. Appuntamento che ha visto ancora una volta tra i protagonisti il nazionale veterano gallipolino.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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