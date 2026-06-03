P er la prima volta nella storia plurisecolare della Santa Sede a guidare l’intera macchina comunicativa del Vaticano sarà una donna. Laica. Di origini messicane. Che parla fluentemente spagnolo, inglese e italiano, che canta jazz nei momenti liberi e che ha imparato a difendere la libertà di coscienza nei corridoi della giustizia americana. Si chiama Maria Montserrat Alvarado, ma tutti la conoscono come Montse. Papa Leone XIV l’ha nominata prefetta del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, un universo mediatico enorme, che da novembre sarà sotto la sua responsabilità. Papa Leone XIV: «Disarmare l’Intelligenza artificiale per non perdere la nostra umanità» X Maria Montserrat Alvarado, la donna che cambia la voce del Vaticano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nata a Città del Messico, avvocata dei dimenticati davanti alla Corte Suprema americana: Montserrat Alvarado è la prima laica a guidare tutta la comunicazione della Santa Sede. E il suo arrivo cambia molte cose

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Città del Messico (Messico) | Guida completa ai luoghi più iconici e alla cultura vibrante

Notizie e thread social correlati

Chi è Maria Montserrat Alvarado, scelta dal Papa per guidare la comunicazione vaticana. Dirige una tv conservatrice filo TrumpIl Papa ha nominato Maria Montserrat Alvarado come nuova responsabile della comunicazione vaticana.

Papa Leone rivoluziona i vertici della comunicazione vaticana: via Ruffini, al suo posto la statunitense MontserratPapa Leone XIV ha deciso di cambiare i vertici della comunicazione vaticana, rimuovendo il Prefetto uscente e nominando al suo posto una donna laica.

Temi più discussi: Città del Messico: guida di viaggio alla città ospitante dei Mondiali 2026; Città del Messico, un calcio agli abitanti; Mondiali, in Messico svelato murales... da record!; I fantasmi della Coppa del Mondo. Airbnb a Città del Messico.

Il #Papa nomina una donna prefetto del Dicastero per la Comunicazione: Maria Montserrat Alvarado, presidente e Chief Operating Officer di Ewtn News, che assumerà l'incarico il 1 novembre prossimo. Maria Montserrat Alvarado è nata a Città del Messico. x.com

Stadio Olimpico Universitario. Città del Messico, Messico reddit

Città del Messico: guida di viaggio alla città ospitante dei Mondiali 2026Lo storico stadio Azteca ospiterà cinque partite ai Mondiali di quest'estate. View on euronews ... msn.com

Città del Messico: guida di viaggio alla città ospite dei Mondiali 2026Che si tratti di ammirare antiche rovine o di scoprire l’arte contemporanea, in città si respira un’energia palpabile, che sarà ancora più forte durante il torneo. Con un’area metropolitana di circa ... it.euronews.com