Il Papa ha nominato Maria Montserrat Alvarado come nuova responsabile della comunicazione vaticana. Alvarado dirige una televisione conservatrice con un orientamento filo Trump. La nomina segna un cambiamento nella gestione delle comunicazioni della Santa Sede. La scelta avviene in un momento di rinnovamento interno della Curia. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente dalla Santa Sede. La decisione fa seguito a una serie di mosse per rinnovare l’immagine del Vaticano.

Roma, 2 giugno 2026 – Si nasconde dietro l’ultimo passo in avanti nel segno di una svolta rosa in Curia romana, impressa dal predecessore Francesco, il ramoscello d’ulivo offerto da papa Leone XIV al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ad incarnare la distensione con gli Usa, auspicata Oltretevere dopo le critiche della Casa Bianca alle posizioni del Pontefice su Iraq, nucleare, guerra giusta e multilateralismo, è la giornalista e manager Maria Montserrat Alvarado, natali in Messico e passaporto statunitense, nominata oggi da Prevost prefetta del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. Entrerà in carica a novembre, prendendo il posto di Paolo Ruffini che a ottobre compirà 70 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Chi è Maria Montserrat Alvarado, scelta dal Papa per guidare la comunicazione vaticana. Dirige una tv conservatrice filo Trump

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La Dottoressa Maria Montserrat Alvarado è Presidente e Chief Operating Officer di @EWTNews. x.com

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