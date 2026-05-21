A Modena, la famiglia di un giovane di 31 anni coinvolto in un incidente ha espresso il suo dolore, con la sorella che ha rotto il silenzio tra le lacrime. Il ragazzo è stato alla guida di un veicolo che ha investito sette persone nel centro della città. La famiglia ha dichiarato di non aver mai immaginato che si potesse verificare una tragedia di questa portata, e ha rivolto il pensiero a tutte le persone colpite.

La sorella del 31enne che ha investito sette persone in centro rompe il silenzio tra le lacrime: “Mai avremmo immaginato una tragedia simile” Carmen El Koudri, sorella di Salim, il 31enne che sabato scorso ha investito sette persone nel centro di Modenalanciandosi conl’auto contro la follalungo la via Emilia, ha affidato a un audio diffuso dal legale Fausto Gianelli tutto il dolore della famiglia dopo quanto accaduto. Un messaggio nel quale la donna ha espresso vicinanza alle vittime e alle loro famiglie, ammettendo di non riuscire a comprendere il gesto compiuto dal fratello. “È difficile, impossibile trovare delle parole giuste”, dice tra le lacrime. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Modena, il dolore della famiglia El Koudri: “Ogni pensiero va a chi ha vissuto quell’incubo”

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