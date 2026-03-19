la scrittrice propone a bahar di raccontare la storia della sua vita in romanzo

La scrittrice invita Bahar a narrare la propria storia attraverso un romanzo, mentre la serie televisiva

A nche La forza di una donna, dopo Io sono Farah, si avvia verso la conclusione. Non esiste una data ufficiale precisa per l’ultima puntata, ma basta fare un rapido calcolo per capire che manca davvero poco. Attualmente su Canale 5 vanno in onda le puntate della terza stagione, che in Turchia era composta da 17 episodi originali, della durata di due ore. In Italia sono stati rimontati per durare tra i 15 e i 20 minuti, ad eccezione della puntata del sabato, più “corposa”. Le nuove puntate di oggi e domani, giovedì 19 e venerdì 20 marzo, vanno in onda alle 16:00. Sabato 21 marzo la messa in onda è anticipata alle 15:30. Cosa vedere su Netflix... 🔗 Leggi su Iodonna.it

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