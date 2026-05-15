Nastri d’Argento Grandi Serie | Portobello è serie dell’anno 2026
Durante la cerimonia di premiazione dei Nastri d’Argento Grandi Serie, è stata annunciata la vittoria di Portobello come miglior serie dell’anno 2026. La produzione, diretta da Marco Bellocchio, ha visto nel cast Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora. La serie si è distinta tra le altre contendenti per la sua rappresentazione e il racconto di eventi legati alla figura del noto presentatore televisivo. La premiazione si è svolta nel rispetto delle consuete modalità di consegna e riconoscimento.
Portobello di Marco Bellocchio, protagonista uno straordinario Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora, è la ‘Serie dell’anno’ 2026. Lo annunciano i Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) insieme alle ‘cinquine’ finaliste nelle tradizionali categorie Commedia, Crime, Drama, Dramedy e Film Tv che saranno votate nei prossimi giorni in vista della serata conclusiva del Premio, il 6 giugno prossimo a Napoli, ancora una volta realizzato in collaborazione con la Film Commission Regione Campania e con il sostegno del MiC Direzione Generale Cinema e audiovisivo e di partner istituzionali e sponsor privati. Accanto a Fabrizio Gifuni, un cast... 🔗 Leggi su Universalmovies.it
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candidato come Miglior Attore Protagonista ai Nastri d'Argento Grandi Serie 2026 per #Cuori3 #mastteomartari #candidatura @nastridargento x.com
#MatteoMartari alla sua prima candidatura come Miglior Attore Protagonista ai Nastri d'Argento Grandi Serie 2026 per il ruolo di Alberto Ferraris in #Cuori3 ? * MATTEO MARTARI Cuori – Terza stagione La consegna dei Nastri d'Argento Grandi Serie 2026 facebook
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