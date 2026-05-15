Nastri d’Argento Grandi Serie | Portobello è serie dell’anno 2026

Durante la cerimonia di premiazione dei Nastri d’Argento Grandi Serie, è stata annunciata la vittoria di Portobello come miglior serie dell’anno 2026. La produzione, diretta da Marco Bellocchio, ha visto nel cast Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora. La serie si è distinta tra le altre contendenti per la sua rappresentazione e il racconto di eventi legati alla figura del noto presentatore televisivo. La premiazione si è svolta nel rispetto delle consuete modalità di consegna e riconoscimento.

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