Nastri d’Argento 2026 Grandi Serie | Ranieri e Verdone tra i premiati
Tra i premiati dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2026 ci sono Ranieri, Verdone e Guanciale. La cerimonia si terrà a Napoli, ma i riconoscimenti sono stati già annunciati. La lista comprende premi a figure di spicco del settore televisivo e cinematografico. La consegna dei premi avverrà nelle prossime settimane, con una cerimonia ufficiale che celebrerà i protagonisti della stagione.
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