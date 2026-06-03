Nastri d’Argento 2026 Grandi Serie | Ranieri e Verdone tra i premiati

Tra i premiati dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2026 ci sono Ranieri, Verdone e Guanciale. La cerimonia si terrà a Napoli, ma i riconoscimenti sono stati già annunciati. La lista comprende premi a figure di spicco del settore televisivo e cinematografico. La consegna dei premi avverrà nelle prossime settimane, con una cerimonia ufficiale che celebrerà i protagonisti della stagione.

Aversa: ruba un auto con il trucco della pietra. Carabinieri arrestano un 34enne Acerra, Auriemma (M5S): oggi si è riunito il comitato per la sicurezza. Ho parlato con il prefetto Castellabate, il Polo M.M.T. cresce ancora: successo per la seconda edizione Annunciati i primi premi dei Nastri d’Argento Grandi Serie: riconoscimenti a Ranieri, Verdone e Guanciale in attesa della cerimonia a Napoli L’attrice riceverà ancora un Nastro d’Argento non solo per la sua eccellente interpretazione nella serie di Rai Fiction La Preside – nata da un’idea di Luca Zingaretti – trasmessa da Rai 1 con la regia di Luca Miniero, ma anche per la cura e l’impegno... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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