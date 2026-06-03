Nastri d’Argento Grandi Serie 2026 primi vincitori | premiati Luisa Ranieri Carlo Verdone e Lino Guanciale

Notizia in breve

I vincitori dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2026 sono stati annunciati. Tra i premiati figurano attori come Luisa Ranieri, Carlo Verdone e Lino Guanciale. I riconoscimenti sono stati consegnati durante la cerimonia, che ha visto premiare diverse produzioni televisive e attori italiani. La manifestazione si svolge annualmente per celebrare le migliori serie italiane. La lista completa dei premiati sarà comunicata nelle prossime ore.