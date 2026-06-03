Nastri d’Argento Grandi Serie 2026 primi vincitori | premiati Luisa Ranieri Carlo Verdone e Lino Guanciale

Da superguidatv.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I vincitori dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2026 sono stati annunciati. Tra i premiati figurano attori come Luisa Ranieri, Carlo Verdone e Lino Guanciale. I riconoscimenti sono stati consegnati durante la cerimonia, che ha visto premiare diverse produzioni televisive e attori italiani. La manifestazione si svolge annualmente per celebrare le migliori serie italiane. La lista completa dei premiati sarà comunicata nelle prossime ore.

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Arrivano i primi nomi dei vincitori dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2026. In attesa della cerimonia di premiazione, in programma sabato 6 giugno al Teatro San Carlo di Napoli, i Giornalisti Cinematografici Italiani hanno annunciato alcuni dei riconoscimenti speciali della sesta edizione della manifestazione, realizzata in collaborazione con la Film Commission Regione Campania. Tra i protagonisti premiati ci sono Luisa Ranieri, scelta come “Protagonista Grandi Serie 2026”, Carlo Verdone, che riceverà il premio “Personaggio dell’anno”, e Lino Guanciale, al quale andrà un Nastro d’Argento speciale per una stagione particolarmente ricca di successi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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