Nastri d’Argento Grandi Serie 2026 tutte le candidature

Da 2anews.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli si sono annunciati i candidati ai Nastri d’Argento 2026. Come miglior Serie dell’anno è stata premiata “Portobello” di Marco Bellocchio. Sono state rese note tutte le cinquine finaliste e i protagonisti in gara per il riconoscimento. La cerimonia si svolgerà prossimamente, con la presentazione delle nomination e la proclamazione dei vincitori. L’evento rappresenta un momento di rilievo nel panorama cinematografico italiano, con numerosi professionisti coinvolti nella competizione.

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Nastri d’Argento 2026: trionfa “Portobello” di Marco Bellocchio come Serie dell’anno. Scopri tutte le cinquine finaliste e i protagonisti in gara per il prestigioso premio a Napoli. Nastri d’Argento Grandi Serie 2026. Portobello di Marco Bellocchio, protagonista uno straordinario Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora, è la ‘Serie dell’anno’ 2026. Lo annunciano i Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) insieme alle ‘cinquine’ finaliste nelle tradizionali categorie Commedia, Crime, Drama, Dramedy e Film Tv che saranno votate nei prossimi giorni in vista della serata conclusiva del Premio, il 6 giugno prossimo a Napoli, ancora una volta realizzato in collaborazione con la Film Commission Regione Campania e con il sostegno del MiC Direzione Generale Cinema e audiovisivo e di partner istituzionali e sponsor privati. 🔗 Leggi su 2anews.it

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