Naspi precari scuola 2026 requisiti e domanda di indennità di disoccupazione

È stata pubblicata la circolare sulla Naspi per i lavoratori precari della scuola nel 2026. La misura riguarda chi ha perso un impiego nel settore scolastico e soddisfa determinati requisiti di anzianità contributiva. La domanda può essere presentata online attraverso i canali ufficiali, seguendo le procedure previste. La durata dell’indennità varia in base alla storia lavorativa, mentre l’importo viene calcolato secondo specifici parametri stabiliti dalla normativa.

Vediamo a chi spetta la Naspi 2026, come si presenta domanda, per quanto tempo dura e che importo è riconosciuto. L’anno scolastico 20252026 volge al termine e molti insegnanti precari che stanno per restare senza contratto stanno già pensando all’indennità di disoccupazione Naspi e alla domanda da presentare. In attesa di un nuovo contratto a settembre, infatti, i docenti non di ruolo hanno la possibilità di ottenere l’indennità di disoccupazione. A chi spetta la Naspi? Come si presenta la domanda? Ci sono novità per il 2026? Questa guida completa sull’indennità di disoccupazione risponde a tutti i dubbi e le perplessità degli insegnanti in procinto di presentare domanda. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Pagamenti NASPI Aprile 2026: quando arriva la disoccupazione Inps

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