Nel 2026, molti lavoratori si interrogano sulla possibilità di ricevere la NASpI dopo aver presentato le dimissioni. La normativa di base generalmente esclude questa possibilità, ma alcune eccezioni e recenti aggiornamenti normativi potrebbero modificare questa condizione. La questione resta complessa e varia in base alle specifiche circostanze di ciascun caso.

Molti lavoratori si chiedono se sia possibile ottenere la NASpI dopo aver dato le dimissioni. La risposta, anche nel 2026, non è così semplice: la regola generale esclude questo diritto, ma esistono alcune eccezioni e novità normative che possono cambiare lo scenario. Capire quando la disoccupazione spetta davvero è fondamentale per evitare errori che potrebbero far perdere un sostegno economico importante. Il principio su cui si basa la NASpI è chiaro: l’indennità viene riconosciuta solo in caso di perdita involontaria del lavoro. Questo significa che, nella maggior parte dei casi, chi si dimette volontariamente non ha diritto alla disoccupazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - NASpI 2026, quando spetta la disoccupazione (anche in caso di dimissioni)

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