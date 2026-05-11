Precari scuola 2026 | oggi 11 maggio scade domanda prima fascia graduatorie di istituto Il calendario completo fino ad agosto

Oggi, 11 maggio, scade la domanda per la prima fascia delle graduatorie di istituto dei docenti precari, in vista del prossimo anno scolastico 202627. Il calendario delle procedure si estende fino a metà agosto e comprende le varie fasi di aggiornamento delle graduatorie e le nomine per le supplenze. Le date segnano un periodo ricco di passaggi burocratici per gli insegnanti coinvolti.

In vista del prossimo anni scolastico 202627, si profila un’agenda fitta di appuntamenti importanti per i docenti precari: il calendario, che si estende da aprile fino a metà agosto, copre tutte le procedure necessarie per l'aggiornamento delle graduatorie e le nomine per le supplenze. Dalla scelta delle 150 sedi per le GPS alla mini-call veloce di agosto ecco tutte le date chiave da seguire e da attenzionare per non perdere nessun appuntamento con le nomine e le graduatorie. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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