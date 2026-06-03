Nasce lo ' Staff benefit' | I collaboratori degli hotel diventano i primi ambasciatori del turismo
È stato presentato il nuovo programma 'Staff benefit', dedicato ai collaboratori del settore alberghiero. L’obiettivo è trasformare il lavoro in un’esperienza più coinvolgente e gratificante, ponendo attenzione al benessere dei dipendenti. Il progetto mira a far sì che i lavoratori diventino i primi promotori del turismo, attraverso iniziative che migliorano la qualità della vita sul posto di lavoro. La proposta intende rafforzare il ruolo degli addetti come rappresentanti del settore.
Rendere l’esperienza lavorativa nel settore turistico sempre più stimolante, accogliente e attrattiva, partendo dal benessere delle persone. Con questo obiettivo nasce ‘Staff Benefit’, un nuovo progetto ideato per sostenere chi opera quotidianamente sul territorio e per rafforzare l’attrattività. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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