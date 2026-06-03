Nasce lo ' Staff benefit' | I collaboratori degli hotel diventano i primi ambasciatori del turismo

Notizia in breve

È stato presentato il nuovo programma 'Staff benefit', dedicato ai collaboratori del settore alberghiero. L’obiettivo è trasformare il lavoro in un’esperienza più coinvolgente e gratificante, ponendo attenzione al benessere dei dipendenti. Il progetto mira a far sì che i lavoratori diventino i primi promotori del turismo, attraverso iniziative che migliorano la qualità della vita sul posto di lavoro. La proposta intende rafforzare il ruolo degli addetti come rappresentanti del settore.