Nasce lo ' Staff benefit' | I collaboratori degli hotel diventano i primi ambasciatori del turismo

Da cesenatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stato presentato il nuovo programma 'Staff benefit', dedicato ai collaboratori del settore alberghiero. L’obiettivo è trasformare il lavoro in un’esperienza più coinvolgente e gratificante, ponendo attenzione al benessere dei dipendenti. Il progetto mira a far sì che i lavoratori diventino i primi promotori del turismo, attraverso iniziative che migliorano la qualità della vita sul posto di lavoro. La proposta intende rafforzare il ruolo degli addetti come rappresentanti del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Rendere l’esperienza lavorativa nel settore turistico sempre più stimolante, accogliente e attrattiva, partendo dal benessere delle persone. Con questo obiettivo nasce ‘Staff Benefit’, un nuovo progetto ideato per sostenere chi opera quotidianamente sul territorio e per rafforzare l’attrattività. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Fondo staff house: i primi 54 milioni per finanziare la transizione digitale ed ecologica del turismoAll'inizio del 2026, il settore turistico italiano riceve un finanziamento di 54 milioni di euro destinato a sostenere la transizione digitale ed...

Aido: 39 studenti diventano Ambasciatori del Dono tra Novi e i comuniNell’ambito di un’iniziativa promossa dall’Aido, 39 studenti di diversi istituti scolastici tra Novi e altri comuni sono stati nominati Ambasciatori...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web