Fondo staff house | i primi 54 milioni per finanziare la transizione digitale ed ecologica del turismo

All'inizio del 2026, il settore turistico italiano riceve un finanziamento di 54 milioni di euro destinato a sostenere la transizione digitale ed ecologica. Il governo ha predisposto un piano che prevede investimenti per modernizzare le strutture ricettive e migliorare i servizi digitali. Per la prima volta, inoltre, vengono destinati fondi specifici per valorizzare gli alloggi, con l’obiettivo di qualificare l’offerta turistica attraverso interventi strutturali e tecnologici.

Il 2026 si apre con una spinta straordinaria per il turismo italiano. Il Ministero del Turismo (MiTur), mette in campo una strategia a doppio binario per ammodernare le strutture ricettive, digitalizzare i servizi e, per la prima volta in modo così strutturale, dare dignità agli alloggi per i.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Italia: Tasse Verdi, studio UE prevede 62 miliardi entro il 2030 per finanziare la transizione ecologica.Bruxelles punta sulla tassazione ambientale come strumento chiave per finanziare la transizione ecologica. Lavoratori turismo, al via ai contributi Staff House per le imprese, domande dal 2 aprileDalle ore 12 del 2 aprile 2026 sino alle ore 17 del 5 maggio 2026 le imprese del settore turistico – ricettivo e quelle operanti nelle attività di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Piano casa, dall’edilizia popolare ai fondi immobiliari: come saranno realizzati 100mila alloggi; Il disegno di legge sulla tutela agroalimentare è legge, Rotelli: Svolta per la difesa del Made in Italy e la salute dei cittadini; Spal, c’è l’effetto Mazza per il gran finale . Se arriva in fondo, sei su nove sono in casa; Biathlon - Svelato il nuovo staff tecnico della Norvegia: Oberegger passa al settore maschile, a Olsbu Røiseland quello femminile. Fondo Staff House da 54 milioni, Rotelli e Polo: Leva strategica per il sistema turistico sardoAccogliamo con favore l’avvio, a partire dalle ore 12 del 2 aprile, dello sportello per accedere al fondo ‘Staff House II’ da 54 milioni di euro, promosso dal ministero del Turismo e gestito da ... sardegnareporter.it Turismo, Rotelli: Fondo Staff House da 54 milioni di euro grande opportunità per imprese e territorioAccolgo con favore l’avvio, a partire dalle ore 12 del 2 aprile, dello sportello per accedere al fondo ‘Staff House II’ da 54 milioni di euro, promosso dal ministero del Turismo e gestito da ... newtuscia.it Bando Staff House: Hai un’attività nel turismo o nella ristorazione Esiste un contributo a fondo perduto che finanzia fino al % degli alloggi per i tuoi dipendenti. Si chiama #StaffHouse — gestito da @Invitalia per il Ministero del Turismo. La scadenza è il 5 facebook Turismo, al via dal 2 aprile sportello per accedere al Fondo Staff House del Ministero Scopri di più ministeroturismo.gov.it x.com