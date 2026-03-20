Parco Museo Minerario Nasce la Rete Musicale della Memoria

È stato annunciato la creazione di una Rete Musicale della Memoria Mineraria dell’Amiata, accompagnata dalla nomina del Comitato Tecnico Scientifico dedicato a questo progetto. L’obiettivo è promuovere e valorizzare il patrimonio musicale legato alla storia mineraria della zona. La presentazione si è svolta recentemente, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e del territorio, con l’intento di rafforzare la memoria culturale locale.

Nomina del Comitato Tecnico Scientifico e promozione della Rete Musicale della Memoria Mineraria dell’Amiata. Firmati, dal Commissario, Mauro Tognoli, due decreti finalizzati a rafforzare la governance delle strutture del Parco, dopo aver sottolineato l’impegno allo sviluppo turistico e culturale. Andiamo per ordine partendo dal Comitato Tecnico Scientifico, che ha funzione propositiva e consultiva su programmi, progetti e aspetti tecnici della gestione del Parco. Il Comitato è composto da tre membri: Daniele Rappuoli, direttore del Parco, membro di diritto; Mirko Tattarini, direttore e docente di progettazione ed ecodesign presso l’Isia di... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parco Museo Minerario. Nasce la Rete . Musicale della Memoria Articoli correlati Parco Museo Minerario. Interventi da 250mila euroUn intervento per una spesa di 250mila euro andrà a migliorare il Parco Museo Minerario di Abbadia San Salvatore. Terni, nasce il Museo dei Plenaristi a Villa Morandi: "Completare l’offerta culturale e turistica del parco della Cascata delle Marmore"La giunta comunale di Terni ha approvato la variante urbanistica che permetterà la nascita del Museo dei pittori Plenaristi nella storica Villa... Tutti gli aggiornamenti su Parco Museo Minerario Temi più discussi: Parco Museo Minerario. Nasce la Rete . Musicale della Memoria; Amiata Bike: presentato il piano strategico e il calendario eventi di quest’anno; Il Parco Museo Santa Barbara di Mammola è un mistico esperimento d’avanguardia. Parco Museo Minerario. C’è l’Intelligenza artificialeIl Parco Museo Minerario di Abbadia San Salvatore, situato nel cuore del Monte Amiata, implementa amuseapp per migliorare l’esperienza dei suoi visitatori. Grazie all’utilizzo dell’intelligenza ... lanazione.it Parco Museo Minerario. Interventi da 250mila euroIl finanziamento regionale sarà utilizzato per valorizzare il sito turistico. Volpini, sindaco di Abbadia: Ventimila visitatori italiani e stranieri ogni anno. msn.com La visita del Parco Minerario permette di accostarsi alla storia del maggiore centro estrattivo di rame dell'Europa ottocentesca attraverso un percorso agevole e aperto a ogni tipologia di pubblico. Questa opzione garantisce la fruibilità dell’esperienza a una pla - facebook.com facebook