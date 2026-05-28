In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco del 31 maggio, è stato lanciato il sito ultimasigaretta.it, che rappresenta il network nazionale delle Farmacie Antifumo. La rete ha l’obiettivo di supportare chi desidera smettere di fumare, coinvolgendo farmacie di diverse regioni. La Campania è stata la prima a dare avvio a questa iniziativa, che mira a offrire assistenza e consulenza ai cittadini interessati a smettere di fumare.

In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco del 31 maggio, nasce ultimasigaretta.it, il nuovo network nazionale delle Farmacie Antifumo. Quasi due fumatori su tre hanno provato almeno una volta a smettere, senza riuscirci in modo definitivo. Eppure, soltanto una minoranza considera davvero prioritario interrompere il consumo di sigarette. È il quadro che emerge dall’indagine “Gli italiani e quella ultima sigaretta”, realizzata daAstra Ricerchecon il contributo diKenvue Italiasu un campione di fumatori italiani tra i 25 e i 65 anni. La ricerca evidenzia un rapporto ancora fortemente radicato con il fumo: oltre l’80% fuma da più di dieci anni e più del 40% supera le 10 sigarette al giorno. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - “L’ultima sigaretta” parte dalla Campania: nasce la rete delle Farmacie Antifumo per accompagnare chi vuole smettere

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