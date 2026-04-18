Commercio e quartieri via al piano per rilanciare le aree urbane attraverso nuovi hub

La Giunta comunale ha approvato il progetto ‘Hub urbano – Centro storico e hub di prossimità – area Gad e via Bologna’, candidato al bando della Regione Emilia-Romagna dedicato allo sviluppo degli hub urbani e di prossimità riconosciuti, per il biennio 2026-2027.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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