Comunità energetiche | al via la manifestazione di interesse per aderire alla Fondazione CER Parma 2030

Questo pomeriggio si è svolta al Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo l’iniziativa dedicata alla presentazione della manifestazione di interesse per aderire alla Fondazione C.E.R. Parma 2030, un progetto legato alle comunità energetiche. Durante l’evento sono stati illustrati i passaggi necessari per chi desidera partecipare e sono state fornite informazioni sulle modalità di adesione alla fondazione. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi soggetti interessati.

Si è svolto questo pomeriggio, al Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, l’evento di lancio della manifestazione di interesse per l’adesione alla Fondazione C.E.R. Parma 2030. Un’iniziativa rivolta alla cittadinanza per promuovere la produzione e la condivisione di energia da fonti.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Manfredonia. Cymodocea e biomasse spiaggiate: al via la manifestazione di interesse per il riutilizzo in agricoltura Giornata alla scoperta delle comunità energetiche rinnovabiliUna giornata dedicata all’educazione e alla formazione sulle comunità energetiche rinnovabili, quella in programma domani nella sala consiliare del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Partanna, incontro sulle Comunità Energetiche: al via il percorso verso la CER comunale; La sVolta dell’energia: al via la rassegna sulla transizione energetica; Nasce ACLICER: la nuova Comunità Energetica delle ACLI; Fondazione CER Città di Cremona, al via la fase operativa: attivo il portale per le nuove adesioni. Comunità energetiche al via. Nasce Sotto il sole di Cortona. Accordo tra comune e bancaNasce la comunità energetica rinnovabile Sotto il sole di Cortona. L’iniziativa è voluta dall’Amministrazione comunale e dalla Banca Popolare di Cortona. È stato appena firmato l’atto fondativo ... lanazione.it Comunità energetica al via la seconda fase manca l’ok regionaleHa fatto un nuovo passo avanti il progetto per la realizzazione della prima Comunità energetica da fonti rinnovabili (Cer) di Voghera. Il piano presentato da Asm e Comune al bando apposito stilato da ... laprovinciapavese.gelocal.it Assemblea del Coordinamento Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (Cers) della Ress Roma - facebook.com facebook Cresce la rete di Comunità energetiche rinnovabili in Emilia-Romagna Online i risultati dell’indagine su 45 Cer: già operative e avviate un quarto di quelle costituite La Regione sostiene la realizzazione di impianti con i Fondi europei del #PrFesr: oggi apert x.com