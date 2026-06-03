Nasce Kalatino Experience il progetto per il turismo naturalistico nel Calatino
Venerdì 5 giugno alle 18, nella Sala Rossa di Palazzo Libertini a San Marco, si terrà la presentazione di Kalatino Experience, un progetto dedicato al turismo naturalistico nel Calatino. L'iniziativa coinvolge la società Destination Italia e altre aziende, con l’obiettivo di valorizzare il bosco di Santo Pietro e la Montagna Ganzaria. La presentazione si svolgerà in presenza e sarà aperta ai partecipanti interessati.
Il bosco di Santo Pietro e la Montagna Ganzaria al centro di un piano per il turismo naturalistico. Venerdì 5 giugno, alle 18, nella Sala Rossa di Palazzo Libertini di San Marco, la società Destination Italia e le altre aziende coinvolte presenteranno "Kalatino Experience", il progetto che punta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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