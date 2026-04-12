Costa Viola in sella | nasce il progetto per un turismo green

È stato avviato un progetto per promuovere un turismo più sostenibile lungo la Costa Viola, coinvolgendo i comuni di Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Scilla. L’iniziativa nasce da un accordo tra la Città Metropolitana e la Federazione Ciclistica Italiana e si chiama Bike Hospitality. L’obiettivo è favorire la mobilità ciclistica nella zona, attraverso un percorso pilota dedicato ai visitatori che vogliono esplorare il territorio in modo ecologico.

Un nuovo capitolo per la mobilità e il turismo della Costa Viola si apre con l’accordo tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Federazione Ciclistica Italiana, che vede i comuni di Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Scilla protagonisti di un progetto pilota denominato Bike Hospitality. L’iniziativa, discussa a Palazzo Alvaro durante un incontro istituzionale tenutosi questa domenica 12 aprile 2026, mira a integrare lo sport, la valorizzazione del patrimonio naturale e la sostenibilità ambientale attraverso l’utilizzo delle biciclette. La strategia multisettoriale per la valorizzazione della Costa Viola. Il protocollo d’intesa siglato tra l’ente metropolitano e la federazione sportiva non si limita a una semplice promozione ciclistica, ma ambisce a diventare un modello di sviluppo territoriale integrato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Costa Viola in sella: nasce il progetto per un turismo green Costa Viola in pericolo: il rischio sanitario che frena il turismoLe criticità strutturali che colpiscono l’ospedale di Tropea stanno iniziando a minare la competitività turistica della Costa Viola, con il rischio... Costa Viola: nasce la rete turistica tra tradizione e mareGli operatori turistici della zona della Costa Viola si sono riuniti presso la sede della Pro Loco di Bagnara Calabra per delineare le nuove...