Sanità territoriale il 27 aprile nel Calatino una giornata tra programmazione e nuovi servizi

Il 27 aprile nel Calatino si terrà una giornata dedicata alla sanità territoriale, con l’obiettivo di pianificare interventi condivisi e introdurre nuovi servizi per i residenti. L’evento si concentrerà sulla discussione di strategie e sulla presentazione di iniziative volte a migliorare l’assistenza locale. Saranno coinvolti rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore sanitario per valutare le prossime mosse nel campo della salute pubblica.

Una giornata interamente dedicata al rafforzamento della sanità territoriale nel Calatino, tra programmazione condivisa e attivazione di nuovi servizi per i cittadini. Lunedì 27 aprile, nei Distretti sanitari di Caltagirone e Palagonia, si terranno, nell’arco della stessa giornata, la.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Sanità territoriale, due nuove Case della comunità nel CalatinoA inaugurare le due strutture sarà l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, alla presenza del direttore generale dell’Azienda sanitaria... Sanità territoriale, Iaia propone servizi CUP e anagrafe sanitaria nel poliambulatorio di LizzanoTarantini Time QuotidianoUna proposta per potenziare i servizi del nuovo poliambulatorio di Lizzano è stata avanzata dal deputato Dario Iaia al... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pnrr, sanità territoriale: spesa Sicilia sopra media nazionale, 57 strutture già operative; Pnrr sanità territoriale. Regione Sicilia: Spesa sopra media nazionale e 57 strutture già operative; Sanità territoriale, inaugurate le Case di Comunità di Sant’Alessio Siculo e Roccalumera; Entro fine maggio aperte le 27 Case della Comunità della provincia. VIDEO. Sanità, la riforma Schillaci: «Il nuovo Sistema sanitario nazionale deve basarsi sulla medicina territoriale»Illustrati alle Regioni i punti chiave della riforma: «Dobbiamo fare presto per dare agli italiani una sanità più efficiente e vicina ai cittadini, soprattutto ai più fragili» ... roma.corriere.it Il futuro della sanità territoriale. Confronto ospitato da FederfarmaLa sanità territoriale del futuro, l’esigenza di garantire un’assistenza più vicina al cittadino e la necessità di coinvolgere tutti ... ilrestodelcarlino.it Sanità territoriale: Pescopagano c’è e fa sentire la sua voce. Il Comune di Pescopagano è presente ai tavoli istituzionali convocati per la definizione del nuovo modello organizzativo dei servizi sanitari territoriali, nell’ambito della Conferenza dei Sindaci del - facebook.com facebook SVIMEZ, CAVALLO (CISL): “INVESTIRE SU CAPITALE UMANO E SANITÀ TERRITORIALE PER ARRESTARE L’ESODO DI GIOVANI E ANZIANI” x.com