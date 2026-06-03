nascar kevin magnussen al debutto a san diego

Kevin Magnussen è pronto per debuttare a metà giugno nella NASCAR Cup Series in occasione della speciale competizione di San Diego. L’evento, creato nella ‘Base Navale Coronado’ per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti d’America, si svolgerà una sola settimana dopo la 24h di Le Mans che vedrà il danese impegnato con una BMW Hypercar. Il figlio di Jan Magnussen, impegnato recentemente in F1, guiderà la Chevy Camaro #91 schierata da Trackhouse Racing. La Camaro in questione è stata guidata in passato da altri ‘ospiti ‘d’eccezzione’ tra cui l’ex campione del mondo Kimi Raikkonen ed il quattro volte campione Indy500 Helio Castroneves. Il danese ha dichiarato in una nota: “Sono incredibilmente emozionato e onorato di avere l’opportunità di gareggiare in NASCAR. 🔗 Leggi su Oasport.it

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