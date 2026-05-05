Carson Hocevar ha fatto il suo debutto in un evento di grande rilievo, passando dalla NASCAR al Met Gala. Per l’occasione, ha affrontato la sfida di indossare un abito elegante al posto della consueta tuta da gara. Inoltre, ha scelto di portare con sé un oggetto speciale che rappresenta il legame con suo padre, aggiungendo un elemento personale al suo look.

? Cosa scoprirai Come ha gestito la sfida dell'abito elegante rispetto alla tuta da gara?. Quale oggetto speciale ha indossato per onorare il legame con suo padre?. Perché la sua presenza richiama il caso di Lewis Hamilton al gala?. Cosa spera di incontrare tra il pubblico dopo la serata di gala?.? In Breve Vittoria a Talladega e corsa Truck in Texas nella stessa settimana.. Orologio speciale ricevuto dal padre indossato durante il red carpet.. Desiderio di incontrare la cantante Sabrina Carpenter durante la serata.. Primo pilota NASCAR al Met Gala dal 2010 dopo Jeff Gordon.. Il giovane pilota Carson Hocevar ha fatto il suo ingresso al Met Gala di New York nel 2026, segnando un passaggio iconico tra le piste della NASCAR e l’alta moda internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla NASCAR al Met Gala: il debutto iconico di Carson Hocevar

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