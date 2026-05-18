A Forlì, al teatro Diego Fabbri, si terrà un debutto che unisce arte e danza, portando in scena una produzione ispirata ai grandi maestri come Rembrandt e Frida Kahlo. Lo spettacolo coinvolge ballerini che interpretano le opere e i personaggi di questi artisti, cercando di trasmettere l’essenza delle loro creazioni attraverso il movimento. La rappresentazione si propone di far dialogare visivamente le loro storie, offrendo al pubblico un’esperienza che unisce arte, musica e coreografia.

? Punti chiave Cosa accade quando i personaggi di Rembrandt e Frida Kahlo iniziano a parlare?. Come possono i ballerini liberare il tempo dalla prigionia della tela?. Chi sono i giovani protagonisti che dialogano con i grandi maestri?. Perché l'incontro tra anziani e adolescenti può cambiare la cultura locale?.? In Breve Evento martedì 19 maggio ore 20,30 presso il Teatro Diego Fabbri di Forlì.. Collaborazione tra Associazione Incontro Senza Barriere e studenti delle scuole medie locali.. Dialoghi tra personaggi come Leonardo da Vinci, Rembrandt, Frida Kahlo e Giotto.. Coreografie ispirate agli stili artistici di Yves Klein, Keith Haring e Caravaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì, il teatro dà voce ai grandi maestri: debutto al Diego Fabbri

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