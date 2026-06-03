Narni Lorenzo Lucarelli sulla vicenda delle ‘Mole’ | Intervento finalizzato ad eliminare il pericolo connesso allo scarico del sifone
Il sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli, torna a parlare delle "Mole". Lo fa attraverso un lungo comunicato nel quale il primo cittadino di Narni puntualizza alcuni punti chiave della vicenda. "Fare polemica sui social equivale a spostare i termini della vicenda su un terreno che non è lo stesso. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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