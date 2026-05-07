Nuovo ospedale Narni-Amelia Lorenzo Lucarelli spegne le polemiche | Continueremo a lavorare sui fatti sugli atti e nell’interesse delle comunità

L'amministratore delegato dell'ente incaricato del progetto ha dichiarato che l'obiettivo rimane quello di portare avanti i lavori basandosi su atti concreti e nell'interesse delle comunità coinvolte. La questione dell'ospedale unico di Narni e Amelia ha suscitato alcune tensioni e voci critiche, che ora vengono considerate come elementi da superare per proseguire con le attività programmate. Nessuna modifica ai piani iniziali è stata annunciata.

Voci. Che getterebbero delle nubi molto fosche sul progetto riguardante la realizzazione dell'ospedale unico di Narni e Amelia. Voci che parlano di uno stop dato da Inail in merito all'idoneità del sito dove il nuovo nosocomio dovrebbe sorgere. Voci, per l'appunto, che alcuni politici si.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Narni-Amelia, l’Inail chiede “chiarimenti” sul progetto del nuovo ospedaleI sindaci di Narni e Amelia, Lorenzo Lucarelli e Avio Proietti Scorsoni, hanno partecipato giovedì scorso ad un incontro convocato dall’assessore... Nuovo ospedale Narni-Amelia, Francesco De Rebotti: "Da parte dell'Inail nessuna bocciatura. Il progetto è pronto"L'assessore regionale alle infrastrutture Francesco De Rebotti è intervenuto in merito alle ricostruzioni che hanno parlato di una bocciatura del... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Usl 2, distretto Narni-Amelia: Comunardo Tobia nuovo direttore; Clamoroso colpo di scena/ L'Inail boccia l'ospedale di Narni: Lì non è cantierabile. La comunicazione di De Rebotti, il silenzio di Proietti, maggioranza gelata; Auto si ribalta a San Liberato di Narni: grave 75enne elitrasportato all’ospedale di Terni; 400 pagine per un nuovo piano sanitario. Informativa in Assemblea sul percorso per ospedale Narni-AmeliaPrima dell'inizio dei lavori pomeridiani dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, il capogruppo di Fratelli d'Italia, Eleonora Pace ha chiesto all'assessore Francesco De Rebotti un'informativa rispett ... ansa.it Ospedale Narni-Amelia, stop dell’Inail: scatta vertice tecnico. De Rebotti: «Non una bocciatura»di M.R. Dopo l’ok al progetto esecutivo per l’opera da 84,5 milioni di euro e le tempistiche dettate dall’assessore regionale competente, Francesco De Rebotti, proprio quest’ultimo, nel corso di una r ... umbria24.it Dem della provincia di Terni scrivono al segretario Bernardini che aveva indicato maggio come mese di svolta, doccia gelata su Narni-Amelia complica le cose - facebook.com facebook #Usl 2, #distretto #Narni- #Amelia: Comunardo #Tobia nuovo #direttore ff. Finisce l’era #Puliti x.com