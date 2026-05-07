Nuovo ospedale Narni-Amelia Lorenzo Lucarelli spegne le polemiche | Continueremo a lavorare sui fatti sugli atti e nell’interesse delle comunità

Da ternitoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amministratore delegato dell'ente incaricato del progetto ha dichiarato che l'obiettivo rimane quello di portare avanti i lavori basandosi su atti concreti e nell'interesse delle comunità coinvolte. La questione dell'ospedale unico di Narni e Amelia ha suscitato alcune tensioni e voci critiche, che ora vengono considerate come elementi da superare per proseguire con le attività programmate. Nessuna modifica ai piani iniziali è stata annunciata.

Voci. Che getterebbero delle nubi molto fosche sul progetto riguardante la realizzazione dell'ospedale unico di Narni e Amelia. Voci che parlano di uno stop dato da Inail in merito all'idoneità del sito dove il nuovo nosocomio dovrebbe sorgere. Voci, per l'appunto, che alcuni politici si.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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