Narni Lorenzo Lucarelli e Michele Francioli | Una bellissima edizione della Corsa all’Anello

Due partecipanti alla Corsa all’Anello hanno commentato positivamente l’edizione appena conclusa, sottolineando come la manifestazione rappresenti un patrimonio importante per la città e il territorio circostante. La manifestazione ha richiamato un buon numero di visitatori e si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza previste. Nessun dettaglio sulle modalità di svolgimento o eventuali criticità è stato reso pubblico.

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"Anche questa edizione della Corsa all’Anello ha dimostrato quanto questa manifestazione rappresenti un patrimonio prezioso per Narni e per tutto il territorio". A parlare è il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli. "In questi giorni la città ha accolto migliaia di visitatori, italiani e stranieri.🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Narni, cinquantottesima edizione della Corsa all’Anello: al via alla prevenditaL’appuntamento con la sfida tra i cavalieri dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria è previsto per domenica 10 maggio (ore 15) al Campo de li... Narni, Sorteggiati i binomi della 58esima edizione della Corsa all'Anello: tutte le sfideNella mattinata di sabato 9 maggio presso gli Scolopi in piazza dei Priori, è stata effettuata la cerimonia riguardante i sorteggi dei cavalieri che... Argomenti più discussi: Nuovo ospedale Narni-Amelia, Lorenzo Lucarelli spegne le polemiche: Continueremo a lavorare sui fatti, sugli atti e nell’interesse delle comunità; Nuovo ospedale Narni-Amelia: sopralluogo a Cammartana di Regione, Comuni, Inail e Asl; Nuovo ospedale Narni – Amelia, sopralluogo istituzionale a Cammartana; Nuovo ospedale Narni-Amelia, sopralluogo a Cammartana: avanti il progetto tra Regione, Inail, Comuni e Asl. Ospedale Narni-Amelia, sopralluogo in zona. Anche Inail sul posto. Sindaci: «Incontro positivo»Regione, Inail, Comuni e Asl questa mattina in sopralluogo a Cammartana, dove è stata individuata l’area nella quale sorgerà il nuovo ospedale comprensoriale Narni-Amelia. Secondo i sindaci di Narni, ... umbria24.it