Narni Lorenzo Lucarelli e Michele Francioli | Una bellissima edizione della Corsa all’Anello
Due partecipanti alla Corsa all’Anello hanno commentato positivamente l’edizione appena conclusa, sottolineando come la manifestazione rappresenti un patrimonio importante per la città e il territorio circostante. La manifestazione ha richiamato un buon numero di visitatori e si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza previste. Nessun dettaglio sulle modalità di svolgimento o eventuali criticità è stato reso pubblico.
"Anche questa edizione della Corsa all’Anello ha dimostrato quanto questa manifestazione rappresenti un patrimonio prezioso per Narni e per tutto il territorio". A parlare è il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli. "In questi giorni la città ha accolto migliaia di visitatori, italiani e stranieri.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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