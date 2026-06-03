Il Napoli ha ufficialmente riscattato Hojlund dallo United per circa 50 milioni di euro, rendendolo il secondo acquisto più costoso della storia del club. La cifra comprende 6 milioni di prestito oneroso e 44 milioni di riscatto. L’accordo è stato confermato dal club e il giocatore si unirà alla squadra nelle prossime settimane.

Ora è ufficiale: il Napoli ha riscattato Hojlund dallo United per una cifra che si attesta intorno ai 50 milioni di euro totali, di cui 6 di prestito oneroso e 44 di riscatto. Il danese è il secondo acquisto più oneroso della storia del Napoli, dietro solo a Victor Osimhen, pagato più di 70 milioni. Napoli, gli acquisti più onerosi. Al primo posto troviamo appunto Osimhen e al secondo Hojlund. Sul terzo gradino del podio troviamo Hirving Lozano, acquistato dal Psv per una cifra pari a 42 milioni di euro. Al quarto posto c’è Higuaín, uno dei migliori attaccanti della storia azzurra, pagato solo 39 milioni. Altri tempi, altre cifre. A chiudere la top 5 c’è Kostas Manolas, acquistato dalla Roma e pagato 36 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, ufficiale il riscatto di Hojlund per 50 milioni: è il secondo colpo più caro della storia azzurra

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