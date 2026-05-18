Futuro Napoli ufficiale il riscatto di Rasmus Hojlund
Il Napoli ha ufficializzato il riscatto di Rasmus Hojlund, dopo aver conquistato la qualificazione alla prossima UEFA Champions League con la vittoria contro il Pisa. La squadra ha ottenuto i punti necessari per assicurarsi il passaggio alla massima competizione europea, confermando la sua posizione in classifica. La conclusione del campionato ha sancito anche il successo di Hojlund, che ora fa parte del roster per la prossima stagione internazionale.
Il Napoli, grazie alla vittoria contro il Pisa, conquista automaticamente la qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Un traguardo che ha fatto scattare automaticamente anche l’obbligo di riscatto di Rasmus Hojlund, diventato così a tutti gli effetti è un giocatore azzurro. L’attaccante danese era arrivato la scorsa estate inizialmente per coprire il ruolo di vice Romelu Lukaku. Tuttavia, il lungo infortunio del centravanti belga gli ha permesso di trovare maggiori continuità e conquistare il posto da titolare nel corso della stagione. Il riscatto di Rasmus Hojlund. Rasmus Hojlund è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Il Napoli ha deciso: riscatto certo per Rasmus Hojlund. Le cifre da versare al Manchester United e i dettagli della clausola
Hojlund futuro Napoli: riscatto deciso da 44 milioniIl Napoli pianifica il domani con una linea chiara: costruire attorno a Rasmus Hojlund il nuovo ciclo tecnico.
#Napoli , quanti dubbi sul futuro di #Conte : torna di moda il clamoroso ritorno alla #Juventus se salta #Spalletti calciomercato.com/liste/napoli-c… x.com
VENERATO: IL SILENZIO DEL NAPOLI ALIMENTA DUBBI SU CONTE Il futuro della panchina azzurra continua a restare avvolto nell’incertezza. E secondo Ciro Venerato, il mancato annuncio del Napoli starebbe inevitabilmente alimentando interrogativi se - Facebook facebook
Antonio Conte: Futuro? Sarò sempre grato a De Laurentiis per avermi fatto allenare il Napoli, conosce *da un mese* il mio pensiero. Ho sempre detto che il Napoli sarà competitivo e in grado di dare fastidio anche quando andrò via. reddit
Napoli, il futuro di Conte è lontano ma la Champions ti porta HojlundC’è aria di divorzio con il tecnico: De Laurentiis sa come la penso. A fine campionato ci riparleremo. Col successo a Pisa gli azzurri conquistano aritmeticamente l'Europa ... tuttosport.com
Futuro di Marianucci deciso? A breve incontro tra Torino e Napoli: il punto di SchiraArrivato a Napoli la scorsa estate, Marianucci non ha vissuto la miglior stagione della sua vita. Poi il passaggio al Torino: ora bisogna decidere cosa fare. areanapoli.it