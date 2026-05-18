Futuro Napoli ufficiale il riscatto di Rasmus Hojlund

Il Napoli ha ufficializzato il riscatto di Rasmus Hojlund, dopo aver conquistato la qualificazione alla prossima UEFA Champions League con la vittoria contro il Pisa. La squadra ha ottenuto i punti necessari per assicurarsi il passaggio alla massima competizione europea, confermando la sua posizione in classifica. La conclusione del campionato ha sancito anche il successo di Hojlund, che ora fa parte del roster per la prossima stagione internazionale.

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