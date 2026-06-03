Un ordigno artigianale pronto all’uso è stato trovato dalla Polizia di Stato nel quartiere di Poggioreale, a Napoli. L’episodio è avvenuto nella zona nota come il “Bronx”. La polizia ha sequestrato l’ordigno, che era già preparato per l’esplosione. La scoperta è stata fatta durante un intervento di routine nell’area. Non ci sono state segnalazioni di feriti o danni. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze del ritrovamento.

NAPOLI, 3 GIUGNO 2026 – Un ordigno artigianale già pronto all’uso è stato scoperto dalla Polizia di Stato nella zona conosciuta come il “Bronx” di Poggioreale, a Napoli. La bomba, contenente circa un chilo e 700 grammi di polvere da sparo e dotata di detonatore già collegato, è stata rinvenuta all’interno di un sottoscala di una palazzina in via della Bussola, al confine con il quartiere di San Pietro a Patierno. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli e del Commissariato di Secondigliano nell’ambito di attività investigative sul territorio. Ordigno sequestrato dagli artificieri. Dopo il ritrovamento sono intervenuti sul posto gli specialisti della Polizia Scientifica e gli artificieri che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e al sequestro dell’ordigno. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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© Primacampania.it - Napoli, trovata bomba pronta a esplodere a Poggioreale

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